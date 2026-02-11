【アーケードアーカイブス メガゾーン】 2月12日 配信予定 価格： 837円（PS4版） 838円（Switch版） 【アーケードアーカイブス2 メガゾーン】 2月12日 配信予定 価格： 1,100円（PS5/Xbox Series X|S/Switch2版） プレイ人数：1～2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス メガゾーン」を2月12日より配信する。価格はPS4版が837円、Nintendo Switch版が838円。

また同日より、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2用「アーケードアーカイブス2 メガゾーン」も配信される。価格は1,100円。

「メガゾーン」は1984年にKONAMIから発売されたシューティングゲーム。戦車を操縦して敵基地を目指して進み、最奥のコアを破壊することが目標となる。アイテムを集めると2台の戦車が合体してパワーアップするため、未知の敵との戦いに備えて力を手に入れることができる。

【スクリーンショット】

※Nintendo Switch版およびPS4版の「アーケードアーカイブス メガゾーン」を購入している場合、Nintendo Switch 2版およびPS5版の「アーケードアーカイブス2 メガゾーン」を、所有者割引価格として各330円で購入できる。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなどを行なう公式番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeにて生配信されている。

2月12日は「アーケードアーカイブス メガゾーン特集」が実施される。

□YouTubeのハムスターのチャンネル

