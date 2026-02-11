乃木坂46川崎桜、1st写真集発売記念YouTube生配信決定 限定特典ポスター＆メッセージカードも公開
【モデルプレス＝2026/02/11】乃木坂46・川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）の1st写真集（タイトル未定／4月14日発売／新潮社）の発売を記念して、2月13日20時頃より乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にてYouTube生配信「バレンタイン前日！13日の金曜日にお届けする、さくたんのバレンタインしゅわしゅわスペシャル〜！」が決定。あわせて、限定特典ポスターとメッセージカードも公開された。
【写真】22歳乃木坂メンバー、眠そうな表情で横たわる
配信中に写真集（通常版）を予約購入した方限定の特典として「写真集未掲載カットを使用！折り目なしB3ポスター」「今日のお仕事はひとつだけ◆さくたんメッセージカード」（◆は正しくはハートマーク）の2つの特典が付与されることが発表された。今回先行解禁された「折り目なしB3ポスター」は、夜に撮影され、眠そうな表情でこちらに視線を向けている素の表情が印象的なカットで、写真集未掲載カットを使用した、貴重な1枚である。
また、W特典の「今日のお仕事はひとつだけ◆さくたんメッセージカード」（◆は正しくはハートマーク）にも写真集未掲載カットを使用し、裏には直筆の「さくたん構文」がプリントされる予定。「さくたん構文」とは、乃木坂46の全国ツアーで、夏の定番曲である『裸足でSummer』で披露された川崎の「あざと可愛い」煽りのこと。
今回のYoutube生配信中に、ファンと一緒に「さくたん構文」を作り上げる企画も登場する。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆川崎桜、1st写真集発売記念YouTube生配信決定
配信中に写真集（通常版）を予約購入した方限定の特典として「写真集未掲載カットを使用！折り目なしB3ポスター」「今日のお仕事はひとつだけ◆さくたんメッセージカード」（◆は正しくはハートマーク）の2つの特典が付与されることが発表された。今回先行解禁された「折り目なしB3ポスター」は、夜に撮影され、眠そうな表情でこちらに視線を向けている素の表情が印象的なカットで、写真集未掲載カットを使用した、貴重な1枚である。
また、W特典の「今日のお仕事はひとつだけ◆さくたんメッセージカード」（◆は正しくはハートマーク）にも写真集未掲載カットを使用し、裏には直筆の「さくたん構文」がプリントされる予定。「さくたん構文」とは、乃木坂46の全国ツアーで、夏の定番曲である『裸足でSummer』で披露された川崎の「あざと可愛い」煽りのこと。
今回のYoutube生配信中に、ファンと一緒に「さくたん構文」を作り上げる企画も登場する。
◆川崎桜、1stソロ写真集決定
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】