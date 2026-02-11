仲川瑠夏（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/11】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の仲川瑠夏が2月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。カラーチェンジした最新ヘアを公開し、注目を集めている。

【写真】ふるっぱーメンバー「大人っぽい」と話題の新ヘア

◆仲川瑠夏、ヘアカラーを一新


仲川は「髪染めただよ」とつづり、新たなヘアカラーを披露。少しオレンジ味のあった金髪から、くすみ系の金髪カラーにチェンジし透明感のある雰囲気に仕上がった自身のアップ姿を公開している。

◆仲川瑠夏の投稿に反響


この投稿には「可愛い」「大人っぽい」「冬にピッタリ」「似合いすぎ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】