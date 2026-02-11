「インナーバッグ付き」で超便利！【ZARA】自分好みに使える♡「優秀バッグ」

見た目のおしゃれさだけじゃなく、使いやすさも重視したい大人のバッグ選び。インナーバッグ付きを選べば、バッグの内側が汚れにくい、開口部にファスナーがあると防犯面で安心など、メリットに期待できます。不要なら外してポーチにでき、自分好みの使い方を楽しめるのも魅力です。今回はレザー調素材でオンオフ使える上品なバッグを【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。

荷物に合わせて変えられる形がGOOD

【ZARA】「コンビバケットバッグ」\6,590（税込）

異素材を組み合わせたバケットバッグ。インナーバッグを取り外せば、バッグギリギリの高さくらいの物も入りそうです。手持ちも肩掛けもできるうえ、荷物が少ない日はサイドを折りたためばコンパクトなワンハンドルバッグに変形できます。バッグ自体はデイリー使いしやすいサイズ感なので、あらゆるシーンで頼りになりそうです。

オンオフ使える大きめトート

【ZARA】「ショルダーショッパー」\5,990（税込・セール価格）

スマートな横長フォルムとシンプルなデザインで、お仕事シーンにもおすすめのバッグ。シボ感のあるレザー風素材や深みのあるチョコレートカラーも高見えです。大きめサイズゆえに、インナーポーチがあることで物を整理しやすそう。バッグ本体とインナーポーチとの隙間をポケットのように有効活用できるのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M