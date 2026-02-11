タレントの小池美由（32）が11日、自身のインスタグラムで第1子妊娠を公表した。



【写真】イベントの司会を夫婦でつとめる2人 仲の良さが伝わってくる

小池は文書を公開し、「私事ではありますが、このたび私たち夫婦に新しい命を授かることができましたので、ご報告いたします」と発表した。「不妊治療を経て、私たち夫婦にとって長く願ってきた嬉しいご報告となります」と記した。



状態については「安定期を迎え、出産は今年の初夏を予定しています」と記し、「体調に気を配りながらにはなりますが、これからも変わらず大好きなお仕事と向き合っていきたいと思っていますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです」とつづった。



小池は歌手・アイドルとしてデビュー。身長144センチの小柄な体格と、明るいキャラクターで人気を得た。2023年にはキックボクシングのRISEバンタム級元王者の元格闘家で、現在はタレントの宮城大樹（36）と結婚。互いのSNS上でたびたび夫婦の2ショット写真を投稿するなど、おしどり夫婦として知られている。



