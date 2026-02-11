ラス・パルマス宮代大聖がスペイン人チームメートと語学を学んでいる

スペイン2部ラス・パルマスにこの冬加入したFW宮代大聖がチームメートと一緒に語学を学ぶ様子がクラブの公式Xで公開された。

宮代は今年1月にヴィッセル神戸からラス・パルマスへ今年6月30日までの期限付き移籍が決まった。国内でキャリアを積んだ25歳のアタッカーにとって初の欧州挑戦となる。ここまでリーグ戦2試合に途中出場している。

そんな宮代は同じくこの冬加入の新戦力であるスペイン人MFエスタニス・ペドロラ、コロンビア人FWニコラス・ベネデッティとともにクラブが公開した動画に登場。宮代が日本語、エスタニスとベネデッティがスペイン語のお手本を披露して、お互いの言葉について学んでいた。

そのなかで、エスタニスがイタリア（サンプドリア、ボローニャ）でプレーしていた影響もあったのか、宮代を「トミヤス」と呼び間違えるハプニングもあったが、宮代が笑顔でツッコミを入れるなど加入から1か月も経っていないなかですでにチームに馴染んでいる様子が明らかに。SNSでは「元気そうで安心」「タイセイ楽しそうで良かった」「楽しそうにやってて良いな」「普段は英語でコミュニケーション取ってるんかな」など様々なコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）