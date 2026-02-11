『ばけばけ』タエと三之丞がかけた言葉は？ 第94回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第94回（12日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
前回は、松江を離れたいと錦織（吉沢亮）に告げたヘブン（トミー・バストウ）。翌朝、迎えの時間を過ぎても現れない錦織に、ヘブンは不安をおぼえる。そんな中、やっと現れる錦織。出迎えたトキ（高石あかり）とヘブンは、錦織の姿に驚く。一方、タエ（北川景子）、勘右衛門（小日向文世）、三之丞（板垣李光人）は熊本に行きたいヘブンの提案について話し合う。タエと勘右衛門の話は、次第にトキの様子に変わっていく。
今回は、ヘブン（トミー・バストウ）を松江に残らせるため、錦織（吉沢亮）は連日、あの手この手とアプローチを続ける。一方、トキ（高石あかり）はサワ（円井わん）の言葉がずっと引っかかっていた。気持ちが揺れる中、トキはタエ（北川景子）の元を訪れ、三之丞（板垣李光人）と再会する。久しぶりに母と弟と過ごす時間に、トキの松江に残りたい思いが高まる。そんなトキに、タエと三之丞がかけた言葉は？
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
前回は、松江を離れたいと錦織（吉沢亮）に告げたヘブン（トミー・バストウ）。翌朝、迎えの時間を過ぎても現れない錦織に、ヘブンは不安をおぼえる。そんな中、やっと現れる錦織。出迎えたトキ（高石あかり）とヘブンは、錦織の姿に驚く。一方、タエ（北川景子）、勘右衛門（小日向文世）、三之丞（板垣李光人）は熊本に行きたいヘブンの提案について話し合う。タエと勘右衛門の話は、次第にトキの様子に変わっていく。