「練習試合、日本ハム３−３楽天」（１１日、名護）

日本ハム・新庄監督が試合後、二回に左中間へ先制ソロを放った清宮幸の打撃についておが第１打席で左中間へ「風、風。以上（笑）近いやろ？ポイント。結果的にホームランでね、気分的にはうれしいんじゃないですか。まあ、風」とちょっぴり辛口に評価した。

清宮本人は臨時コーチを務める山崎武司氏の指導で軸足に乗れるようになったとしたが、新庄監督は「いや、見た目ではわからない。自分では思いっきり変えてるつもりただけど、こっちから見る側にはそんなにわからない」と慎重。同じく指導を受ける野村を例に出し「野村君ももすごく回してるらしいんですよ。綿菓子を作るくらい回してるらしいけど、あれ？そんなに動いてないんだって。そんなもんですよ」と指摘した。

それでも本塁打という結果は事実。「それで結果が出たんだったら。山崎さんの言うことは、あれだけ結果を出された方なんで。で、結果が出てるってことはその打ち方は間違いないってこと」とし「変えたてはいいんですよ。これをずっと続けられるか。そこが一番のポイント。ちょっと悪くなったらまた元に戻すでしょ。それは見ておきたい」と継続の必要性を強調した。