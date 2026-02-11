23歳ショートトラック女子が「めっちゃ寝起き」　突然の撮影にも“笑顔”…「素が可愛い」【冬季五輪】

長森遥南の素の表情に大きな反響が寄せられた(C)産経新聞社

ミラノ・コルティナ五輪のショートトラック競技が現地時間2月10日に始まり、日本スケート連盟の公式インスタグラムでは選手村での動画を投稿し、ファンの注目を集めている。

【動画】「やばい、やばい最悪」笑顔で慌てる長森遥南の姿をチェック

投稿には「初日のレースを終えた金井莉佳選手が、お部屋で何か作業をするというので、ついて行くと……？」と記され、女子500メートル予選3組で2位に入り、準々決勝進出を果たした20歳の金井莉佳が部屋を開けると、自ら自分のベッドを「やばい、靴下とかあるんですけど」と言って片づけ始めた。



さらに、同じ部屋の左のベッドの上にいたのが23歳の長森遥南で、まるで“寝起きドッキリ”のような映像が展開。長森は「どういう感じ、これ？」と笑顔でピースをつくると、「めっちゃ寝起き」と発言した。