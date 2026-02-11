中村江里子アナ、夫・バルト氏との夫婦ショット公開 “不自然な手の位置”にも注目集まる「お茶目なご主人」「お似合い」の声
【モデルプレス＝2026/02/11】フリーアナウンサーの中村江里子が2月10日、自身のInstagramを更新。夫であるフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏との2ショット写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】56歳ミラノ移住の元フジアナ「お茶目」と話題の夫婦ショット
◆中村江里子、夫・バルト氏との2ショット写真披露
中村は「次女が写真を撮ってくれたのですが…1枚目の写真『パパのその手は何のため？』と呟いていて」「3枚目の写真も何やら指差し」とつづり写真を複数枚投稿。白いコートを着てサングラスをかけた中村の後ろにバルト氏が立ち中村のお腹に手を置く姿や、中村の横に立ち、片足立ちで人差し指で何かを指した姿を披露した。指差しのポーズは「夫曰く『これからこのお店に入るよ〜』という意味だそう」と、理由も記している。
◆中村江里子の投稿に反響
この投稿に「白いコートが素敵すぎる」「最高のお二人」「とてもお似合い」「お茶目なご主人」「仲良しで羨ましい」「夫婦円満の秘訣聞きたい」などと反響が集まっている。
中村は1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にバルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】