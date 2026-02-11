元NHK中川安奈アナ、美スタイル際立つタイトなオフショルショット披露「肩のラインが美しい」「オーラがすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/11】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが2月10日、自身のInstagramを更新。タイトなシルエットなオフショルダーの衣装を公開した。
【写真】32歳元NHK美人アナ「ラインが美しい」と話題の大胆肩出し姿
中川は「テレビ朝日『私が愛した地獄』ぺえさん、平成フラミンゴRIHOさん、紅しょうが稲田美紀さんとご一緒させていただきました」と2月12日放送のテレビ朝日系「私が愛した地獄」（毎週木曜深夜2時36分〜）の出演を告知。豪華な番組セットを背景に、美しいスタイルが際立つ薄いグレーのタイトなシルエットなオフショルダーニットにフロントにスリットの入った黒いロングスカート衣装姿を披露した。
また、共演者たちとの4ショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「肩のラインが美しい」「上品で素敵」「華やかな背景に負けないオーラがすごい」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川安奈、タイトなオフショル衣装披露
◆中川安奈アナの投稿に反響
