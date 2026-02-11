中川翔子、夫の誕生日祝福で夫婦ショット公開「幸せが伝わってくる」「愛情いっぱいで素敵」
【モデルプレス＝2026/02/11】歌手でタレントの中川翔子が2月10日、自身のInstagramを更新。夫との2ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】40歳双子出産タレント「幸せが伝わってくる」夫婦ショット
中川は「パパハッピーバースデー」とつづり、妊娠前以来となる「大事な日のご褒美レストラン」で夫の誕生日を祝ったことを報告するとともに、仲睦まじい夫婦2ショットを披露した。
久々の夫婦だけの外食を楽しんだものの、「結局のところ双子が可愛いって写真見返し大会になる！」と明かし、「もう人生の主人公たちは双子たちです」と深い愛情を記した。さらに、「ずり這いがはじまり寝返りコロンコロンするからぶつけないか心配」と、双子の成長に伴う悩みも明かし、「毎月というか毎週新しい壁があらわれる！」と、育児の奮闘ぶりをのぞかせている。投稿には、「授乳夜勤のお友アイテム」を描いたイラストや、双子の最新ショット、レストランで味わった料理の写真なども添えられている。
この投稿には「おめでとうございます！夫婦ショット最高」「結局は子どもの話になるの分かる」「幸せが伝わってくる」「しょこたん頑張ってる」「愛情いっぱいで素敵」「ゆっくり食事できて良かった」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳双子出産タレント「幸せが伝わってくる」夫婦ショット
◆中川翔子、ご褒美レストランで夫の誕生日を祝福
中川は「パパハッピーバースデー」とつづり、妊娠前以来となる「大事な日のご褒美レストラン」で夫の誕生日を祝ったことを報告するとともに、仲睦まじい夫婦2ショットを披露した。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「おめでとうございます！夫婦ショット最高」「結局は子どもの話になるの分かる」「幸せが伝わってくる」「しょこたん頑張ってる」「愛情いっぱいで素敵」「ゆっくり食事できて良かった」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】