１１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３．６１ポイント（０．０９％）高の４１３１．９８ポイントと小幅ながら３日続伸した。

前日までの好地合いを継ぐ流れ。金融当局が厚めの資金供給を継続していることや、政策に対する期待感も支えとなっている。中国商務部の盛秋平・副部長は１１日の記者会見で、春節連休（２月１５〜２３日）の消費促進策として、各地方が計２０億５０００万人民元（約４５５億円）の資金を確保したことを明らかにした。それより先、中央銀行の中国人民銀行は１０日、過剰生産と消費低迷が経済を圧迫しているとして、内需拡大に向けた金融支援を強化すると発表している。ただ、上値は重い。大型連休を前に様子見ムードも漂った。来週は春節連休で本土市場が１６〜２３日まで休場となる。すでに人の移動も始まり、市場参加者も減少しているようだ。

一方、寄り付き直後に公表された１月の中国物価統計は、消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比プラス０．２％で着地。上昇率は市場予想（プラス０．４％）と前月実績（プラス０．８％）を下回った。一方、生産者物価指数（ＰＰＩ）はマイナス１．４％。前月実績（マイナス１．９％）と市場予想（マイナス１．５％）より小幅な下げにとどまっている。相場に対する影響は限定的だ。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、産金・非鉄、鉄鋼、建材など資源・素材の上げが目立つ。山東黄金（６００５４７／ＳＨ）が４．８％高、赤峰黄金（６００９８８／ＳＨ）が３．９％高、廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）が７．５％高、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が２．９％高、新余鋼鉄（６００７８２／ＳＨ）が３．３％高、宝山鋼鉄（６０００１９／ＳＨ）が１．７％高、安徽海螺セメント（６００５８５／ＳＨ）が２．５％高、華新水泥（６００８０１／ＳＨ）が１．８％高で引けた。金や非鉄など資源相場が上昇し、投資家に買い安心感が広がっている。

エネルギー関連株もしっかり。エン鉱能源（６００１８８／ＳＨ）が４．８％、中海油能源発展（６００９６８／ＳＨ）が３．８％、中国石油集団工程 （６００３３９／ＳＨ）が３．６％、中海油田服務（６０１８０８／ＳＨ）が２．４％、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が１．５％、広匯能源（６００２５６／ＳＨ）が１．３％ずつ上昇した。銀行株、医薬株、海運株なども買われている。

半面、ハイテク株はさえない。光ファイバー・ケーブル製造の烽火通信科技（６００４９８／ＳＨ）が５．１％、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）が２．０％、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が１．８％、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が１．６％ずつ下落した。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体設計会社の瀾起科技（６８８００８／ＳＨ）が４．３％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．１％逆行安した。宇宙・軍需産業株、保険・証券株、消費関連株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．０８ポイント（０．４１％）高の２６６．３９ポイント、深センＢ株指数が０．０９ポイント（０．０１％）高の１２５０．６２ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）