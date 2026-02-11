2月15日のプロボクシングIBF世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦（大阪・住吉スポーツセンター）で元世界王者の西田凌佑（29＝六島）と戦うブライアン・メルカド・バスケス（30＝メキシコ）が11日、大阪市内で取材対応。順調な調整をアピールした。

「調子はいいね。西田は素晴らしい選手。スピードがあって、パンチも強いので、難しい試合になると思うけど、KOにこだわらず、最後に勝利が得られればいい」

来日前には、メキシコシティにあるジムで、サウスポー対策のトレーニングを十分に積んできた。32勝のうち27KOのハードパンチャーは、決して侮れる相手ではない。

海外での試合は、今回が初めて。6日の来日に合わせるように、日本は寒波に見舞われ、「寒くて一歩も外に出られず、ホテルで調整していたよ」と思わぬ“アウェー”の洗礼も浴びた。ただ、マイナス面ばかりではない。当日セコンドにつく父、弟ら陣営は、ホテル向かいの吉野家が大のお気に入り。連日足へ運ぶメンバーの中に、減量で大変なはずのメルカドも加わっているというから驚きだ。

「もちろん、弟も一緒だよ。肉も魚も、何でも食べているよ」

兄のリカルド・メルカド・バスケス（34）は明かす。現在57・1キロ。55・3キロのリミットまで、射程圏にいる。

「西田のビデオは観ていない。リングへ上がって、相手がどう出てくるか。そこから対応していくのが自分のスタイルだから」

取材後、陣営はリングで汗をかくこともなく、ジムを後にした。「きょうも吉野家へ行くぞ」。陣営の一人が、笑いながら、こう宣言した。