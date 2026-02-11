カラコンURIA新作♡人気カラーがマンスリーで登場する全5色

大人気韓国カラコンブランド『URIA（ユリア）』から、待望のマンスリーシリーズが登場します。1dayシリーズで支持を集めてきた人気カラーをベースに、サイズ感や装用感をアップデート。毎日使いやすく、瞳の印象をさりげなく格上げしてくれるラインナップは、ナチュラル派から盛り派まで幅広くフィットします。新たなシリーズも加わり、選ぶ楽しさが広がるURIAの最新マンスリーに注目です♡

EYEIS PLUSの洗練カラー

EYEIS PLUSは、着色直径13.7mmのプラスサイズで、印象的な瞳を演出するシリーズ。

ASH BROWN（アッシュブラウン）は、ブラックとアッシュカラーの調和でほどよいツヤ感をプラス。

ESSENTIAL GRAY（エッセンシャルグレー）は、柔らかな光を感じさせるグレーで、きつすぎない大人の透明感を演出します。

サイズ:DIA14.5mm

着色直径:13.7mm

BC:8.7mm

CANNA PLUSの奥ゆかしい魅力

CANNA PLUSは、着色直径13.5mmで自然さと個性を両立。NUDE BROWN（ヌードブラウン）は、グレーとグリーンベースが溶け合い、夢幻的で神秘的な印象に。

BLUE GRAY（ブルーグレー）は、ドン・キホーテ限定カラーとして登場し、記憶に残る特別なまなざしを演出します。

サイズ:DIA14.5mm

着色直径:13.5mm

BC:8.7mm

NANAVIEW PLUSとキャンペーン

NANAVIEW PLUSからは、日本承認レンズとしてCOCOA（ココア）が登場。フチとナチュラルカラーのちゅるん感が魅力で、普段使いにもぴったりです。

サイズ:DIA14.5mm

着色直径:13.5mm

BC:8.7mm

URIA1monthリリース記念キャンペーン



※ご注文1件につき1枚／全2種ランダム配布／なくなり次第終了

実施期間：2月9日（月）0:00～2月23日（月）23:59

Qoo10限定特典：※条件により割引率は異なります

毎日使いたくなるURIAマンスリー

URIAのマンスリーシリーズは、人気カラーの魅力をそのままに、日常使いしやすいサイズ感と装用感を実現。

気分やシーンに合わせて選べる全5色のラインナップに加え、期間限定キャンペーンも見逃せません。

瞳から印象を変えたい人にこそ試してほしい、新しいURIAの世界をぜひ体感してみてください♡