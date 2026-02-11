タレントの青芝フック（87）は11日、大阪市内で開催された関西演芸協会まつりに出席。桂福団治（85）、、若井ぼん（81）、ゼンジー北京（86）ら関西お笑い界のレジェンドと共演して、自慢の話芸を披露。“昭和の演芸”で客席は爆笑の渦に巻き込まれた。

最高齢のフックは横山ノックさん、横山パンチさん（故上岡龍太郎さん）と組んだ漫画トリオ時代のネタのフレーズ「（パンパカパーン）今週のハイライト」のネタを披露。自身の悪性リンパ腫について明かした。

悪性リンパ腫は「4年前に見つかった。医者から“治らん”と言われました」。抗がん剤で今は普通に生活。「3月で88歳。もうやることやってきた」という。ただ、サンテレビ「生×カラ！TV」には出演中。イベントやパーティーの司会業もこなして元気そのものだ。

「昨日は焼き肉、一昨日は寿司を食べたし、酒も飲んでます」と明かし、好きなゴルフは今も月に1、2回。「昨年42、44で回りました」と86歳で3度目のエージシュートを達成したそうだ。

公演後、「お客さんも楽しいし、出てる我々も楽しい、生きてる実感が沸く」と懐かしい顔に会って満足げ。「続けて行ければいいね」と来年の開催にも出演するつもりだ。