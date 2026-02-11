四国水族館、「コツメカワウソのふれあい体験」を正式プログラムとして開始 昨年12月期間限定で開催→通年で継続決定
四国水族館（所在地：香川・宇多津町）はこのほど、「コツメカワウソのふれあい体験」を正式な有料体験プログラムとして開始したことを伝えた。
【画像】コツメカワウソのふれあい体験も記載…四国水族館タイムスケジュール
2025年12月に期間限定で実施し、多くのお客様にご好評いただいた「コツメカワウソのふれあい体験」が、このたび正式な有料体験プログラムとして2026年2月6日（金）より開始しました。
本プログラムでは、飼育スタッフのレクチャーを受けながら、アクリルガラス越しにコツメカワウソへ直接エサをあげる体験ができる。間近でカワウソの仕草を観察できるだけでなく、エサをつかむ際の前肢にふれることができる、特別な体験内容となっている。
2025年12月の期間限定開催時には、すぐに完売となる日も多く、再開を望む声を多数寄せられたという。こうした反響を受け、通年で参加できるプログラムとして継続すると決定した。
■有料体験プログラム「コツメカワウソのふれあい体験」概要
・開始日：2026年2月6日（金）
・時間：毎日15：45からのカワウソのフィーディングタイム後
・場所：本館棟2階 淡水ゾーン 川獺がいた景
・人数：15人
・費用：1人1000円（税込）
・参加方法：イルカ棟1階インフォメーションにて当日9時から販売 ※先着順
・対象：小学生以上
・その他：生きものの体調などにより、予告なく中止する場合があります。
