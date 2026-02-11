◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー ジャンプ 混合団体(大会5日目/現地10日)

悲願のメダルに郄梨沙羅選手の目から大粒の涙が流れました。

スキージャンプ混合団体で、日本が同種目初のメダルとなる銅メダルを獲得。表彰台では笑顔を見せていた郄梨選手ですが、その後目からは大粒の涙がこぼれます。何度も何度も拭いますが、悲願のメダルに涙が簡単には止まりませんでした。2018年平昌大会以来のメダルとなった郄梨選手にとって、その道のりは容易ではありませんでした。

小学2年生からジャンプを始め、競技生活21年の中でFISワールドカップでは男女を通じて歴代最多の63勝、また女子歴代最多116回の表彰台に立つ郄梨選手。2014年のソチ五輪で初出場を果たすと、21歳で出場した18年の平昌五輪では女子ノーマルヒルで日本女子ジャンプ初のメダルとなる銅メダルに輝きました。

しかし、前回の北京五輪では女子ノーマルヒルで4位、混合団体ではスーツ規定違反による悪夢の失格を経験します。さらに郄梨選手の前に立ちはだかったのは、判定の際にテレマークを重視するルール変更。テレマークとはジャンプ後の着地姿勢のことで、足を前後1足分ほど開くように着地し、両手を頭と同じラインで開くことが要求されます。

上位争いの鍵となったテレマークに対し、郄梨選手は適応に苦戦。「小さい頃から（テレマークを）やってこなかった私からすると難しい。小さい頃は『距離が出てのスポーツだよ』と教えられて、あまりそこを意識してやってこなかった」と語った通り、ルールが改定された2024-2025年シーズンはW杯0勝と表彰台に上がることが出来ませんでした。

そこからテレマークを重点的に練習し、着実に課題を克服。ミラノ五輪の代表選考時には「正直、選ばれたときは自信もなく、コーチに相談した」と複雑な心境を抱きながらも、本番ではチームの3番手としてメダル獲得に貢献しました。

メダル獲得後のインタビューでは「みんなのおかげ」と開口一番で感謝を述べた郄梨選手。「自分のジャンプができたのは自分だけの力ではなく、周りの人たちの支えがあったから。メダルをとらせてもらい感動した」と喜びをかみしめました。