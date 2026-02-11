ÂçÖÖÉô²°¤Î·Ñ¾µ½Ë²ì²ñ¡¡¿·»Õ¾¢¡Ö¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎÂçÖÖÉô²°¤Î·Ñ¾µÈäÏª½Ë²ì²ñ¤¬11Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«¤«¤ì¡¢Æ±¤¸Æó½ê¥Î´Ø°ìÌç¤ÇÍý»ö¤òÌ³¤á¤ë¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹ËÂçÇµ¹ñ¡Ë¤éÌó300¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ºòÇ¯9·î29ÆüÉÕ¤Ç·Ñ¾µ¤·¤¿¿·»Õ¾¢¤ÎÂçÖÖ¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâ¶ÌÈôÄ»¡Ë¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»ØÆ³¡¢¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÖÖÉô²°¤Ï¸µ²£¹ËÂçË²¤¬1971Ç¯¤ËÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤«¤éÆÈÎ©¤·¤ÆÁÏÀß¤·¤¿ÂçË²Éô²°¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤à¡£2013Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿¸µÂçË²¤ÎÂ¹¤ËÅö¤¿¤ë¾®·ë²¦Ë²¤Ï¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÉô²°Æ¬¤Î¼«³Ð¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£