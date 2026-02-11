長期休みに行きたいと思う「岡山県の旅行先」ランキング！ 2位「岡山後楽園」を抑えた1位は？【2026年調査】
2026年の春休みシーズンに向けて、ゆとりある旅の計画を立てる方が増えています。空気が澄み渡るこの時期ならではの美しい景観や、歴史の息吹を感じられる場所は、家族や友人との大切な思い出作りに最適です。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「岡山県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「岡山後楽園は、日本三名園の一つに数えられる特別名勝で、四季折々の絶景や歴史的な建造物を楽しめます。広大な芝生地や池、隣接する岡山城（烏城）とのコントラストが美しく、夜のライトアップ『幻想庭園』はロマンチックな癒やし空間です。長期休みに最適で、秋の紅葉、春の桜、初夏の花菖蒲など、いつ訪れても心癒やされる至高の時間を過ごせる場所だからです」（40代男性／滋賀県）、「日本三名園のひとつで、四季で表情が変わり、黒い天守の岡山城とのコントラストがきれいで、市街地から近く、岡山観光に最適なので、長期休みに行きたいと思うからです」（60代女性／愛知県）、「日本三名園の一つとして広々とした景観美と四季の変化を楽しめ、静かな散策で心を落ち着けながら贅沢な時間を過ごせるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「景観を楽しみつつ、のんびり歩きながらショッピングを楽しみたい」（50代女性／福島県）、「倉敷美観地区は町が観光スポットでどこも見ても映える景色、一度は見てみたい」（30代男性／鹿児島県）、「白壁の町並みが美しい、情緒あふれる場所で、日本の伝統的な美しさに触れ、ゆったりとした時間の流れを感じるから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「岡山県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：岡山後楽園／40票日本三名園の1つで、ミシュラン三つ星にも輝いた格式高い大名庭園です。広大な芝生や池、築山が織りなす景観はどこを切り取っても美しく、春には梅や桜が彩りを添えます。隣接する岡山城を借景としたダイナミックな眺望も魅力。園内のお茶屋で美しい景色を眺めながらゆったりとした時間を過ごす、ぜいたくな大人の休日を楽しめるスポットです。
回答者からは「岡山後楽園は、日本三名園の一つに数えられる特別名勝で、四季折々の絶景や歴史的な建造物を楽しめます。広大な芝生地や池、隣接する岡山城（烏城）とのコントラストが美しく、夜のライトアップ『幻想庭園』はロマンチックな癒やし空間です。長期休みに最適で、秋の紅葉、春の桜、初夏の花菖蒲など、いつ訪れても心癒やされる至高の時間を過ごせる場所だからです」（40代男性／滋賀県）、「日本三名園のひとつで、四季で表情が変わり、黒い天守の岡山城とのコントラストがきれいで、市街地から近く、岡山観光に最適なので、長期休みに行きたいと思うからです」（60代女性／愛知県）、「日本三名園の一つとして広々とした景観美と四季の変化を楽しめ、静かな散策で心を落ち着けながら贅沢な時間を過ごせるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：倉敷美観地区／69票白壁の蔵屋敷や柳並木が続く倉敷川沿いの風景が、江戸・明治の面影を今に伝える人気の観光エリアです。伝統的な建物を利用したカフェや雑貨店を巡る街歩きは、どの世代からも高い支持を集めています。2026年の春休みも、大原美術館でのアート鑑賞や川舟流し体験など、歴史と文化が調和した心地よい旅のひとときを約束してくれるはずです。
回答者からは「景観を楽しみつつ、のんびり歩きながらショッピングを楽しみたい」（50代女性／福島県）、「倉敷美観地区は町が観光スポットでどこも見ても映える景色、一度は見てみたい」（30代男性／鹿児島県）、「白壁の町並みが美しい、情緒あふれる場所で、日本の伝統的な美しさに触れ、ゆったりとした時間の流れを感じるから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)