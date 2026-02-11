WBC連覇へ痛手 昨季パ・リーグセーブ王の西武平良海馬が出場辞退 左ふくらはぎ肉離れ
日本野球機構（NPB）などは11日、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に選ばれていた西武の平良海馬投手（26）が左ふくらはぎの肉離れで出場を辞退すると発表した。代わって楽天の藤平尚真投手（27）を追加招集した。
最速160キロの直球と多彩な変化球を持つ平良は、昨季31セーブでパ・リーグの最多セーブのタイトルを獲得。WBCでもクローザー候補として期待されたが、5日に宮崎県日南市での春季キャンプで左ふくらはぎに違和感を覚え、7日に「左ふくらはぎの軽い肉離れ」で全治2〜3週間との診断が発表されていた。
平良は2021年東京五輪に日本代表の一員として金メダルに貢献。数年前から米大リーグ（MLB）でのプレー熱望を明言しており、各国のMLB級打者との対戦を非常に楽しみにしていた。自主トレ時からMLB使用球での練習も続けてきただけに、無念の辞退。WBC連覇を狙う井端ジャパンにとっても痛手となった。
WBC2026 日本代表メンバー（2月11日時点）
【投手】
松井 裕樹（パドレス）
宮城 大弥（オリックス）
伊藤 大海（日本ハム）
大 勢（巨人）
菊池 雄星（エンゼルス）
山本 由伸（ドジャース）
菅野 智之（ロッキーズ）
種市 篤暉（ロッテ）
郄橋 宏斗（中日）
藤平 尚真（楽天）
曽谷 龍平（オリックス）
北山 亘基（日本ハム）
松本 裕樹（ソフトバンク）
石井 大智（阪神）
【捕手】
若月 健矢（オリックス）
坂本 誠志郎（阪神）
中村 悠平（ヤクルト）
【内野手】
牧 秀悟（DeNA）
小園 海斗（広島）
牧原 大成（ソフトバンク）
源田 壮亮（西武）
佐藤 輝明（阪神）
岡本 和真（ブルージェイズ）
村上 宗隆（ホワイトソックス）
【外野手】
近藤 健介（ソフトバンク）
周東 佑京（ソフトバンク）
森下 翔太（阪神）
吉田 正尚（レッドソックス）
鈴木 誠也（カブス）
【指名打者】
大谷 翔平（ドジャース）
※予備登録※
今井達也（アストロズ）
金丸夢斗（中日）
小笠原慎之介（ナショナルズ）
杉山一樹（ソフトバンク）
隅田知一郎（西武）