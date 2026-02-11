昨年９月に大嶽親方（４３）＝元幕内玉飛鳥＝が継承した大嶽部屋の祝賀会が１１日、東京・両国国技館内で開催された。

同じ二所ノ関一門で理事を務める芝田山親方（元横綱大乃国）、高田川親方（元関脇安芸乃島）、佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）ら約３００人が、“昭和の大横綱”大鵬が興した大鵬部屋の流れをくみ、大鵬さんの孫である小結王鵬らが在籍する部屋の門出を祝った。

現在は参与として日本相撲協会に残り、部屋付き親方を務める熊ケ谷親方（元十両大竜）が昨年９月に師匠としての６５歳定年を迎えることで、一時は部屋の閉鎖や合併が検討されたが、片男波部屋の部屋付き親方だった現師匠が継承し、部屋は存続した。

部屋を構える東京・江東区の大久保朋果区長は「一時は江東区からなくなってしまうのではないか、そんな心配もございましたが、大嶽親方が引き継いでくださって、この江東区に大嶽部屋が残り、そしてますます発展することを心から嬉しく思います」と壇上から祝辞を述べた。

大嶽親方は挨拶で「大嶽部屋は偉大な大鵬親方がつくられた部屋。しっかりと次の世代につなげていけるように精進してまいります」と誓いを口にした。

大鵬さんの三女で、王鵬の母でもある納谷美絵子さんは「引き受けてくださってありがとうございます。良かったです」と、大嶽親方への感謝を語っていた。