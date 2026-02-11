「プロレス・新日本」（１１日、エディオンアリーナ大阪）

第１試合で、退団する高橋ヒロム（３６）の壮行試合としてタッグマッチが行われた。ヒロムは石森太二と組み、フランシスコ・アキラ、ジェイコブ・オースティン・ヤングと対戦。石森がＭｏｎｅ Ｌｏｃｋでジェイコブを仕留め、有終の美を飾った。

手のテーピングに「またね」と書いて登場したヒロムは、会場のファンから温かい拍手を贈られた。試合後はヒートアップしたアキラに襲撃される一幕もあったが、ロビー・エックスが救済。最後はファンに「またね〜」と絶叫し、笑顔で新日本マットを去った。

ただ、バックステージでは感極まった様子も見せた。「終わっちまったけども、この２人（石森、エックス）がすごすぎる。俺は疲れた…」と言い残して一度は去ったものの、エル・デスペラードとともに再び登場。ともに新日本のジュニア・ヘビー級の一時代を築いたライバルでもある盟友に見送られ、「同期でよかったよ。ありがとう」と涙し、「これで心置きなく（去れる）。すげえ男になってみせる。すごくなって帰ってくるよ」と誓って旅立った。

ヒロムは２０１０年８月２４日にデビュー。海外遠征を経て、１６年に凱旋帰国後は、師匠の内藤哲也が率いる「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン（ＬＩＪ）」に加入した。以降はＩＷＧＰジュニアヘビー級王座を計５回戴冠するなど新日本ジュニアのトップに君臨し、獣神サンダー・ライガーの引退試合（タッグマッチ）の相手も務めた。昨年にはノアに参戦し、ＧＨＣジュニアヘビー級王座も初奪取したが、今年の元日大会で陥落。今後の動向に注目が集まる。