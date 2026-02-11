佐田真由美「私の足は…」 コンプレックスを告白＆活かしたスタイリングに称賛の声「なんて美しい」「背中を押されました」
モデルの佐田真由美（48）が9日、自身のインスタグラムを更新。「私の足はＯ脚なんです…」と自身のコンプレックスを明かし、そのコンプレックスを楽しむ前向きな“ミニ丈姿”を公開した。
【写真】「スタイルの良さが引き立つ」O脚を感じさせない佐田真由美のミニ丈コーデ
佐田は「短パンミニスカは履くと落ち着かなく、足の見え方が気になるからなるべく避けてきた…とにかく自分の身体のパーツで脚はコンプレックスで真っ直ぐ脚の人を羨んでました」と、これまで自身のスタイルに悩んでいたことをつづっている。
しかし「服の着方や、ブーツの形、小物使いで誤魔化せると最近やっと理解し納得した自分がいます ミニスカ、半ズボンに今年はトライしたい え！何宣言だ？www」と前向きな考えに変化したことを明かし、無地の白Tシャツに黒のミニ丈ボトムスとブーツを合わせた、O脚を感じさせないスタイリングを披露した。
佐田のコンプレックスを受け入れる姿勢に、木村カエラが「きれいーーーー」、渡辺真起子が「かわいい」と反応したほか、ファンから「なんて美しい 美脚ですよ!!!」「スタイルの良さが引き立つ」「完璧な美脚」「スタイル抜群」「わたしもO脚です でも背中を押されました」などの反響が集まっている。
【写真】「スタイルの良さが引き立つ」O脚を感じさせない佐田真由美のミニ丈コーデ
佐田は「短パンミニスカは履くと落ち着かなく、足の見え方が気になるからなるべく避けてきた…とにかく自分の身体のパーツで脚はコンプレックスで真っ直ぐ脚の人を羨んでました」と、これまで自身のスタイルに悩んでいたことをつづっている。
佐田のコンプレックスを受け入れる姿勢に、木村カエラが「きれいーーーー」、渡辺真起子が「かわいい」と反応したほか、ファンから「なんて美しい 美脚ですよ!!!」「スタイルの良さが引き立つ」「完璧な美脚」「スタイル抜群」「わたしもO脚です でも背中を押されました」などの反響が集まっている。