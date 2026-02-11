関西演芸協会まつりが11日、大阪市内で開かれ、桂福団治（85）、青芝フック（87）、若井ぼん（81）、ゼンジー北京（86）ら関西お笑い界のレジェンドが一堂に集結し、自慢の芸を披露した。

3月に88歳の誕生日を迎えるフックを筆頭に、上方のお笑い界の80代レジェンド4人が顔を揃えた。極めて珍しいこと。当事者のぼんは「末期高齢者」と笑うが元気な姿を見せて、オールドファンの心をつかんだ。関西演芸協会会長の福団治は「会長になって30年。我々の師匠から受け継いだものを、後世へ継いで行くのが我々の使命。こうして集まって先達たちも喜んでいただけてると思います」と感無量の面持ちだった。

梅乃ラッパとコンビを組んで音曲漫才を披露したぼん。「関西の落語、手品、漫才、漫談のレジェンド4人全員が80代。こうして1日に同じ舞台に立つってのは…。ギネスの世界記録なんじゃないかと思って、調べてみました」と明かした。

現時点で4人合計339歳。「申請は基本的に無料だそうだけど、いろいろお金がかかるそうで」と現在検討中だが、「世界にも例はないはず。永遠に名前が残るのはすばらしい」とぼんは真剣にギネスを目指す構えだ。