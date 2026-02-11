俳優の真木よう子が８日、ＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」で、美容整形をやったことがあるか？と聞かれ、実際に行った処置を明かした。

番組では「ママたちの若返り整形リアルエピソード」と題し、美容整形を行った女性たちのエピソードを紹介した。

ＭＣの峯岸みなみは「建前爆破番組なんで」と前置きし「真木さんは言えるかわかんないけど、やったことあるのか？やってみたいと思った事はあるのか？」と質問。やはりＭＣの滝沢眞規子は「なんてこと聞くんだよ、絶対やってないよ、女優だよ？」と笑ってツッコんだ。

真木は「実は、薄毛に悩んだ時期があって。頭に注射、めっちゃ打って。ミノキシジルの注射を打ちまくった時があった」と率直告白。その注射は頭に打っていたが「めっちゃくちゃ痛い」と振り返った。

それだけ痛い思いをして打った注射だったが「効果、なかったの。男性の方があるみたいで。でも何回か通ったことがある。老化というか加齢で薄くなっちゃう」と効果は実感できず。「お辞儀をして、（薄毛部分が）トップ（頭頂部）だったから、お辞儀したときに『あっ』って言われるのが傷つくから」と振り返っていた。