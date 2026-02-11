Ｊ１清水は１１日、１４日に行われるホーム開幕戦・京都戦に向けて静岡市の三保グラウンドで調整を行った。８日の名古屋との開幕戦は０―１で敗れており、吉田孝行監督（４８）は今季初勝利に向け意気込んでいる。

冷たい雨の中、選手たちの練習を見守った新指揮官。京都も開幕戦は神戸にＰＫ戦で敗れており、両クラブともに今季初勝利をかけた一戦となる。ハイプレスを仕掛けて来る京都は、昨季リーグ２位の１８得点を挙げたＦＷラファエル・エリアスを中央に据えた３トップが強力だ。吉田監督は「相手のやることははっきりしていて、完成度も非常に高い。個の力もあるチームで、絶対的ストライカーがいる。セカンドボールが大事になる。相手は前に速いので、そこへの対応も必要だし、逆に自分たちが同じような圧力をかけるサッカーをしていかないといけない」と警戒した。

ホーム開幕戦はクラブにとって特別な一戦だ。直近５年間のホーム開幕戦では無敗、直近２年間は白星で飾っている。吉田監督は「ホームだとサポーターの声援は非常に大きく、後押ししてくれる。みんなの力で勝てればいいと思っています」と語った。２０２６―２７年シーズンに向けて、チーム強化と勝利の両方を目指す特別大会でもホーム開幕戦は落とせない。

アウェーでの前節の黒星について、吉田監督は「勝ち点を持って帰りたかった部分もあるが、守備の部分はある程度できた」とした上で、不足していたのは「得点を取るところで迫力や、ボールを追い越していく動き」と指摘。「修正を行い、チームの基準を高めている」と必勝を期した。（伊藤 明日香）