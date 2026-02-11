◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月１１日、栗東トレセン

強い雨と視界不良のなかでも、ひと際目立つ動きだった。ロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、坂路で５５秒１―１３秒１を単走で計測した。この日は１ハロン１１秒台は１頭しかいない、力の要る馬場。それでも決してぶれない走りは、体幹がしっかりしているからこそだろう。

これまでの２戦は直前、いずれもＣＷコースで追い切っていた。杉山晴調教師は「使ってきて馬も仕上がっているので、今回は初めて、当該週も坂路でさっとやりました」と説明した。長距離輸送もあるので、これで整ったという判断だ。

新馬戦を逃げ切って挑んだ前走のホープフルＳでは、一転して差す競馬で優勝。「思ったよりも後ろからだったけど、いい脚を使ってくれた」と戦法の幅が広がる、収穫の大きな勝利だった。

その前走から中６週での参戦には少々驚かされたが、「まだ余力があるので、皐月賞の前にはここがいいと思って」と指揮官。４日の１週前追い切りでは、松山が乗って７ハロン９８秒６―１１秒１と抜群の動き。タフさも兼ね備えていて、現時点での不安は一切ない。

今回は初の東京コースだが、ここをクリアすれば日本ダービーが見えてくる。「広いコースなので、（１８００メートルでも）対応できると思う。しっかりと結果を出して、皐月賞に向かいたい」とトレーナーは自信を示した。ここで無敗を止めるつもりはない。Ｇ１ホースとして、新興勢力の挑戦を受けて立つ。（山下 優）