◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルショートプログラム（大会5日目/現地10日）

鍵山優真選手のコーチである父親の鍵山正和さんも高得点にほっと胸をなでおろしました。

男子シングルショートプログラム(SP)、最終滑走で臨んだ鍵山選手は、冒頭のコンビネーションジャンプを成功させ、途中のトリプルアクセルで着氷が乱れる以外は完璧な演技を披露しました。各選手のコーチは自身の教え子のジャンプの成功にをリング脇で跳びはねて喜んだり、涙目で見守ったり様々ですが、正和コーチは真剣なまなざしで鍵山選手をひたすら見つめていました。

そして、演技後はキスアンドクライでねぎらいのハグで迎えます。演技を終えた鍵山選手は得点が出るまでファンサービス。「優真コール」に耳を傾けるジェスチャーやハートマークを作るなどリラックスした様子でした。

そして得点発表で鍵山選手は103.07点。トップのイリア・マリニン選手(アメリカ)に5.09点差の2位となりました。

この結果に正和コーチはホッと一息、「フー」と額の汗を拭うジェスチャーをしていました。