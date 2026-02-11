芸能事務所のホリプロが１１日、都内でオーディション「ニューヒロイン ＰＲＯＪＥＣＴ」のグランプリ発表会見を行い、１７歳の静埜きり（せいのきり）がグランプリに輝いたと発表した。

愛媛県出身の高校３年生。グランプリを聞いた時は「すごくびっくりした。まさか自分とは思っていなくて頭が真っ白になった」と驚き、「すぐにうれしい気持ちがこみ上げてきて、いろんな方への感謝で胸がいっぱいになって泣いてしまいました」と振り返った。

特技は相撲とフラフープ。相撲は５歳上の兄と家でけんかした歳に「勝敗を決めるのはいつも相撲だった」ことがきっかけで開始し、小学３年から小学６年まで部活に入っていた。小学６年では地元の大会で、女子の部で準優勝したという。

得意技は「押し出し」で、力士は「（元力士の）栃ノ心さんが好きです」と明かす。芸能界では「『イッテＱ』の温泉同好会の相撲、私誰にも負ける気がしないので、ああいうのに生かしたいです」と楽しげに思い描いた。対決してみたいのは「ゆいＰさんか大島さん。強ければ強いほどやる気が湧く」と笑わせた。

今後はグラビア、モデル、役者など、多彩に活躍していきたいという。これまでは、ミュージカルを小学１年から高校２年まで経験。「地元でミュージカルをしていて、自分を表現するのが好きになった」といい、役者としての夢は「朝ドラのヒロインをやりたいです」と思い描いた。

オーディションはホリプロと集英社の「週刊プレイボーイ」がタッグを組み、次世代スターの発掘を目的として行われた。静埜は３月２日発売の「週刊プレイボーイ」で表紙と巻頭グラビアデビューを飾る予定。また、会見の最後には今年の夏から秋頃の発売を目標に写真集を発売することが決定したとサプライズ発表された。

最後の写真撮影会では何度も相撲ポーズをリクエストされ、楽しげに応じた。堂々とした１７歳のニューヒロインが、芸能界に“入門”する。