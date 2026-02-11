星野源の活動を様々な角度から切り取るイヤーブック『YELLOW MAGAZINE ISSUE10 2025-2026』が販売決定！10周年を記念した特別仕様に

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

星野源を様々な角度から切り取り、掘り下げ、まとめたアーカイブブック『YELLOW MAGAZINE ISSUE10 2025-2026』の発売が決定。早期予約販売受付が2月11日よりスタートした。

■創刊10周年を記念し、2025年の全国ツアーのフォトドキュメントとの合冊版として刊行

『YELLOW MAGAZINE』は、音楽家・星野源の活動を様々な角度から切り取るイヤーブックとして2017年に創刊。以降年1回のペースで刊行を続け、今号で10号目となる。メンバーシップサイト『YELLOW MAGAZINE＋』で2025年2月から2026年1月のあいだに掲載された様々なコンテンツを再編集し収録した本作には、星野による連載企画をはじめ、豪華なゲストを招いてのインタビュー・対談企画、星野作品のアートワークに携わったクリエイターの鼎談、深掘りコラム、スタッフからの現場便り、さらにはサイト内で掲載しきれなかった秘蔵カットまで収録。大ボリュームの内容に仕上がっている。

さらに今回は創刊10周年を記念して、2025年5月より開催された約6年ぶりの全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』の全公演を撮り下ろしたフォトドキュメント『MAD HOPE Documentary Photobook』との合冊版として刊行。圧巻のステージの数々を収めたライブフォトに加え、アルバム『Gen』のアートワークを手がけた写真家・川島小鳥による沖縄公演翌日に撮影されたフォトストーリーも収録。フォトドキュメント単体で全192ページと、付録とは思えない充実した一冊となっている。

『YELLOW MAGAZINE ISSUE10 2025-2026』は韓国・ソウルを拠点にするデザインスタジオ〈PRESS ROOM〉が、『MAD HOPE Documentary Photobook』はアルバム『Gen』のアートワークやツアービジュアルを手がけた藤田裕美が、それぞれアートディレクションを担当。特製ステッカーや2冊を束ねるゴムバンドも付属し、アニバーサリーに相応しい豪華仕様となる“イエマガ”に注目しよう。

■リリース情報

『YELLOW MAGAZINE ISSUE10 2025-2026』

2026年2月11日 早期予約販売受付開始

