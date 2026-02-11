元宝塚歌劇団男役で女優の遼河はるひ（49）が11日、自身のインスタグラムを更新。古巣・宝塚大劇場での写真を披露した。

遼河は「宝塚大劇場へ！」と書き出し、「先日…宝塚退団以来…初めてプライベートで…兵庫県の宝塚大劇場にて…観劇を致しました！」と報告。「星組さんのお芝居とレヴュー！」と伝えた。

しかし「その前に…もう私が知ってる頃とは宝塚駅からぜんぜん違って…その中でも宝塚ホテルが大劇場の隣に移転していた事を知らず。。びっくり！！」と告白。「また後程、宝塚ホテルの投稿させてください！…笑」と“予告”した。

そして「観劇に向かうと…大劇場ロビーも新しくなっていて…ワクワクドキドキしっぱなしでした！皆さんのInstagramでよく観ていた大きな看板の前でも撮影できましたー！」と写真をアップした。

さらに「そして、大劇場内の赤い階段でも！！！！」と階段での姿も披露したものの、「恥ずかしくて…すぐかけ下がる。。。笑」とユーモアを交え、「暁千星さん率いるキラキラの星組さんの舞台に元気をもらいました！！ありがとうございます〜！」と感謝。「懐かしい宝塚の地に、久しぶりに行くことができとてもリフレッシュになりました！」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「お、本拠地ですか」「はるひさんもお花も美しい」「会いたかったなー！」「偶然花の道でお見かけし、変わらずお美しくお元気そうなご様子に嬉しくなり目を奪われました」「素敵です！」などの声が集まった。