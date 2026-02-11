大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は10日（火）、ファンクラブ「サンバーズフレンズ会員」向けの企画を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

今回、3月と4月に開催されるサントリーのホームゲームにて、3つの企画が行われる。対象試合は3月21日（土）と22日（日）におおきにアリーナ舞洲で開催のウルフドッグス名古屋戦、3月28日（土）と29日（日）におおきにアリーナ舞洲で開催のジェイテクトSTINGS愛知戦、4月4日（土）と5日（日）にAsueアリーナ大阪で開催される広島サンダーズ戦の6試合だ。

1つ目の企画では、ファンクラブ先行販売期間でのチケット購入可能枚数が4枚に増加。通常は最大2枚までのところ、さらに追加で2枚の購入が可能となった。なお、「サンバーズシート」および「コートエンド・コートサイドプレミア1～3列目」は対象外であり、チケットは1枚のみ購入が可能だ。

続く2つ目はスタンプラリー企画。会場入場時の来場チェックインにて付与されるスタンプで、来場回数に応じた限定特典のプレゼントを行うとしている。1回の来場でオリジナル壁紙、2回で2025-26シーズンユニフォームステッカー（絵柄はランダム）、3回と6回ではゴールデンハリセンが貰える。

残る3つ目ではサンバーズフレンズ新規入会キャンペーンの第3弾「最後まで良いことあるぞ！！」を開催。2月1日（日）から3月29日（日）までにサンバーズフレンズへ入会した方を対象に、チケットなどが当たる抽選会を期間中に1日1回実施する。

抽選会実施日は2月と3月に開催されるサントリーのホームゲーム当日。試合会場のファンブースにて、開場時間から試合終了後30分まで受け付けている。抽選会参加には入会したことが分かるもの（購入完了メールまたは、オンラインショップのマイページにある注文履歴）を提示することが必要だ。

賞品はA賞がアリーナC（ホーム側）2枚、B賞が2階席（ベンチ向かいのホーム側）4枚、C賞が2階席（ベンチ向かいのホーム側）2枚、残念賞がサントリー製品のドリンク。賞品の対象試合は3月28日（土）と29日（日）におおきにアリーナ舞洲で開催されるジェイテクトSTINGS愛知と、4月4日（土）と5日（日）にAsueアリーナ大阪で開催される広島サンダーズ戦となっている。A賞からC賞に当選した場合はチケット引き換え券を受け取りの上、試合日当日にチケットブースで引き換え券を提示することで入場が可能としている。

イベント盛りだくさんのこの機会をお見逃しなく。