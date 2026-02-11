吉沢亮、“弟”とニッコリ「スバラシ兄弟」「国宝級」「なんだか似てる」『ばけばけ』杉田雷麟と共演
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の公式インスタグラムが10日までにオフショットを公開。劇中で兄弟を演じる吉沢亮と杉田雷麟の2ショットに、ファンから反響が寄せられた。
【写真】吉沢亮、“弟”と笑顔の2ショット「スバラシ兄弟」「国宝級」
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく松野トキ（高石）と夫のレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の姿を描く。本作で吉沢はヘブンをサポートする教師・錦織を演じていて、杉田は錦織の弟でヘブンの教え子でもある丈を演じている。9日放送の第91回では錦織と丈が2人きりで話す姿が描かれていた。
公式インスタグラムが「錦織兄弟です！」と投稿したのは吉沢と杉田の2ショット。写真には、劇中で見せるスーツ姿の吉沢と、学生服を着た杉田が笑顔で並ぶ様子が収められている。投稿には第91回の裏話として「兄弟だけで話すシーンは初めてだったので、少し緊張気味の丈さんでした」とつづられている。
兄弟を演じる吉沢と杉田の2ショットに、ファンからは「お兄さんを尊敬している丈さんスバラシ兄弟ですね」「国宝級 目の前にしたら私も緊張します」「なんだか似てるかんじがして本当に兄弟のよう」などの声が集まっている。
引用：連続テレビ小説『ばけばけ』公式インスタグラム（@asadora_bk_nhk）
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
