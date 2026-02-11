timelesz橋本将生、6年ぶり金髪姿に大胆イメチェン「破壊力すごい」「別人級」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/11】timelesz（タイムレス）の橋本将生が2月10日、自身のInstagramを更新。金髪姿を公開し、注目を集めている。
【写真】timeleszメンバー「破壊力すごい」と話題の金髪姿
橋本は「6年ぶりの…」とつづり、6年ぶりの金髪姿を4枚投稿。今までのダークカラーの髪色から一転、艶やかな明るい金髪に上下ブラックのスウェットでフードをかぶり、ソファに腰掛けるリラックスした姿を公開している。
この投稿には「別人級」「印象変わる」「レベチ」「良い！」「破壊力すごい」「似合いすぎ」「イケメンすぎる」「別人級」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
