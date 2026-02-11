ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われ、22年北京五輪銀メダリストの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は103.07点で2位発進した。視聴者の間では鍵山の“そっくりさん”が話題になっている。

キス・アンド・クライでは父の正和コーチ、元世界女王で指導を受けるカロリーナ・コストナーさんと並んだ鍵山。注目を浴びたのは父との“そっくりぶり”だった。

銀メダルだった団体戦の時と違い、キス・アンド・クライにいたのは、この3人だけ。少人数となったことで、親子の“そっくりぶり”がより目立っている。フィギュアファンの間ではよく知られているが、五輪を見るライトな視聴者から注目を浴びている。

SNSでは「鍵山優真さん親子よく似てる」「鍵山くんお父さんにめっちゃ似てるwwwww」「鍵山親子並ぶとよく似てるなぁ」「見る度にお父さんにそっくりになっていってる」との書き込みが相次いだ。

また、野球界の日本の大エースに似ているとの声も。「フィギュアスケート男子ショートみてる…鍵山優真くん見てるとドジャースの山本由伸くんに少し似てるね？気のせいか」「鍵山って山本由伸に似てるな」とワールドシリーズで日本人2人目のMVPを獲得したドジャース右腕に重ねるコメントもあった。



（THE ANSWER編集部）