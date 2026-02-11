茨城県・美浦トレーニングセンターのターフプラザで２月１１日、大竹正博調教師、丸田恭介、菅原隆一両騎手によるトークショーが行われた。

３人は昨年冬に放送された競馬を題材とした人気ドラマの関係者。元子役の菅原隆騎手は「懐かしいなと感じました。昔やっていたことが今につながるのはうれしいですね」と充実の表情で出演を振り返り、丸田騎手は「『いつも通りにしてください』と言われたんですけど、普通ってなんだろうってドキドキしました」と初演技をはにかみながら回顧した。

監修を務めた大竹調教師は「（主演の）妻夫木聡さんが涙を流すシーンがあるんですけど、何度も撮り直してもそのつど涙を出すんですよね。これはすごいなと思いました」と俳優の演技力に感嘆。自身が競馬で涙を流した瞬間を聞かれると「泣かないんですよね。ブラストワンピースが有馬記念を勝ったとき（１８年）も泣きませんでした。その代わり、２着の藤沢（和雄・元調教師）先生に『抱きついていいですか』と抱きついてすごく嫌な顔をされました（笑）」とエピソードを語り会場の笑いを誘った。