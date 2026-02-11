8日の第60回スーパーボウルで、バッド・バニーのハーフタイムショーに執り行われた結婚式は本物だったという。カリフォルニア州サンタクララにあるリーバイス・スタジアムで開催され、シアトル・シーホークスが29対13でニューイングランド・ペイトリオッツを下した同イベントのハーフタイムで、ヘッドライナーを務めたバッド・バニーのショーには、特別ゲストのレディー・ガガが「ダイ・ウィズ・ア・スマイル」のラテンバージョンを披露する中、結婚式が執り行われるシーンがあったが、実はそれがただの演出ではなく、本物の結婚式であったことが分かった。



バッド・バニーの代理人からの発表によると、名前は非公表の新郎新婦から結婚式に招待されたバッド・バニーが、今回のハーフタイムショーの最中に式を挙げることを提案したという。そして、証人として2人の結婚証明書にも署名したと説明されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）