グレーターしまなみ・えひめ推進協議会では、2026年3月14日(土)に愛媛県今治市・松山市・西条市・上島町を舞台としたサイクリングイベント「SHIMAHIME RIDE 春のサイクルフェスタ」を開催します。

しまなみ海道周辺に広がる「グレーターしまなみ・えひめ」エリアの魅力を体感できるサイクルフェスタです。

しまなみ・えひめ「SHIMAHIME RIDE 春のサイクルフェスタ」

開催日：2026年3月14日(土)

受付・集合場所：来島海峡展望館(愛媛県今治市)

申込期間：2026年1月22日(木)正午〜3月4日(水)

定員：先着210名(各コースごとに定員に達し次第締切)

運営事務局：ルーツ・スポーツ・ジャパン

道後温泉や水の都・西条、ゆめしま海道など、サイクリング以外でも楽しめる地域の資源を巡る、バラエティ豊かな5つのコースを用意。

人気自転車インフルエンサーの「けんたさん」「愛あむさん」「YOPIさん(tom’s cycling)」をゲストに迎え、参加者と一緒に早春の愛媛を駆け抜けます。

5つのコース紹介

参加者のレベルや目的に合わせて選べる、個性豊かな5つのコースを設定。

今治・松山フル走破コース

距離：110km

参加費：2,000円

今治から松山まで、しまなみ海道の絶景を満喫しながら走破する本格派コース。

今治・松山サイクルトレインコース

距離：7km＋54km

参加費：4,500円(列車乗車料込)

サイクルトレインを活用し、効率よく愛媛の魅力を楽しめるコース。

水の都・西条コース

距離：86km

参加費：2,000円

「水の都」として知られる西条の美しい景観を巡るコース。

今治・上島サイクルシップコース★行き乗船

距離：6km＋57km

参加費：6,500円(乗船料込)

サイクルシップで島々を巡る特別な体験ができるコース。

行きの船旅で景色を楽しみ、帰路はサイクリングを満喫。

今治・上島サイクルシップコース★帰り乗船

距離：57km＋6km

参加費：6,500円(乗船料込)

行きはサイクリングで爽快に走り、帰りは船でゆったりと景色を楽しめるコース。

イベントの特典と特徴

充実のサポート体制

イベント用に「サポートカー」や「サポートライダー」が帯同。

もしものトラブルがあった時にはサポート可能です。

地元のグルメ

各エイドステーションでは、愛媛ならではの「地元の味」を楽しめる補給食を用意。

※コースごとに1箇所準備されます。

豪華ゲストライダー

人気自転車インフルエンサーの「けんたさん」「愛あむさん」「YOPIさん(tom’s cycling)」と一緒に走る貴重な体験が可能。

参加記念品

参加者全員に、世界に誇る今治ブランドの「オリジナルロゴ入り今治パイルハンカチ」をプレゼント。

サイクルトレインやサイクルシップで移動を楽しみながら、愛媛の美しい景色と地元グルメを満喫できるイベント。

人気インフルエンサーと一緒に走る特別な体験と、今治ブランドの記念品もゲットできます。

初心者から上級者まで、レベルに合わせたコース選択が可能で、充実のサポート体制も整っています☆

しまなみ・えひめ「SHIMAHIME RIDE 春のサイクルフェスタ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 申込期間はいつまでですか？

2026年1月22日(木)正午から3月4日(水)までです。各コースごとに定員に達し次第締め切りとなります。

Q. どのような人が参加できますか？

初心者から上級者まで、レベルや目的に合わせて5つのコースから選択できます。サポート体制も充実していますので、安心して参加できます。

Q. 参加費に含まれるものは何ですか？

基本参加費には、エイドステーションでの補給食、サポート体制、参加記念品(今治パイルハンカチ)が含まれます。サイクルトレインコースは列車乗車料、サイクルシップコースは乗船料も含まれます。

Q. ゲストライダーと一緒に走れますか？

はい、人気自転車インフルエンサーの「けんたさん」「愛あむさん」「YOPIさん(tom’s cycling)」と一緒に走る貴重な機会があります。

Q. 申し込み方法を教えてください。

「スポーツエントリー」ウェブサイトよりお申し込みください。定員は先着210名で、各コースごとに定員に達し次第締め切りとなります。

