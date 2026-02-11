24時間放送の国際ニュースチャンネル「CNNj」では、特別編成による放送とプレゼントキャンペーンを併せた特別企画を実施します。

CNNの報道力を結集して制作される調査報道ドキュメンタリー「ザ・ホール・ストーリー」から、スポーツ界の裏側に迫る厳選2作品を日本語字幕付きで放送。

CNNj「ザ・ホール・ストーリー」特別編成

放送チャンネル：CNNj

放送期間：2026年2月14日(土)14:00〜16:00

再放送：2026年2月15日(日)13:00〜15:00

CNNの調査報道力を結集して制作される「ザ・ホール・ストーリー」から、スポーツ界の深刻な問題に迫る2作品を一挙放送。

オンライン賭博の闇とスタジアムで起きる暴力事件、スポーツファンを取り巻く現実を浮き彫りにします。

番組ラインナップ

今回配信される番組のラインナップを紹介します。

ザ・ホール・ストーリー：「スポーツ オンライン賭博問題」日本語字幕版

放送日時：2026年2月14日(土)14:00〜15:00

再放送：2026年2月15日(日)13:00〜14:00

スマホひとつで、いつでもどこでも賭けられる時代。

2018年の米最高裁判決をきっかけに、スポーツ賭博は全米で巨大産業へと拡大しています。

CNNのニック・ワット記者が、プロ賭博師や賭博依存で人生を狂わせた当事者、業界関係者、規制当局までを徹底取材。

VIPプログラムなど巧妙に仕組まれたアプリ設計や、賭博がもたらす社会的影響を浮き彫りにします。

娯楽と依存の境界線はどこにあるのか。

スポーツの熱狂の裏で進む”もうひとつのゲーム”を問います。

ザ・ホール・ストーリー：「スポーツファン 暴力行為」日本語字幕版

放送日時：2026年2月14日(土)15:00〜16:00

再放送：2026年2月15日(日)14:00〜15:00

スポーツ観戦の場で相次ぐファン同士の暴力事件。

中には命を奪う悲劇へと発展するケースも少なくありません。

CNNのエド・ラバンデラ記者が、NFLやMLB、欧州サッカーなど、世界各地のスタジアムで起きた実例を追跡。

被害者や加害者、遺族、警察、専門家の証言を通して、スポーツファンの暴徒化の背景にある群集心理、アルコール、賭博、SNSの影響を掘り下げます。

安心してスポーツを観戦できる場所はもう戻らないのか。

プレゼントキャンペーン

応募方法：

1. 「CNNj PR(@jctv_pr)」アカウントをフォロー

2. 本キャンペーン投稿をリポスト

プレゼント内容：応募者の中から抽選で10名様に「Amazonギフトカード」3,000円分をプレゼント

応募期間：2026年2月9日(月)〜2026年2月17日(火)23:59

本放送にあわせ、CNNj公式Xアカウントでは、フォロー＆リポストでAmazonギフトカードが当たるプレゼントキャンペーンも実施中。

CNNの調査報道力が結集された「ザ・ホール・ストーリー」が、スポーツ界の深刻な問題に迫ります。

オンライン賭博の巧妙な仕組みと依存の実態、そしてスタジアムで起きる暴力事件の背景。

スポーツファンを取り巻く現実を知り、安全なスポーツ観戦のあり方を考える機会となる特別企画です☆

CNNj「ザ・ホール・ストーリー」特別編成の紹介でした。

よくある質問

Q. 放送はいつですか？

2026年2月14日(土)14:00〜16:00に本放送、2026年2月15日(日)13:00〜15:00に再放送を実施します。

Q. CNNjはどこで視聴できますか？

日本全国のケーブルテレビやスカパー等を通じて視聴可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。

Q. プレゼントキャンペーンの応募方法は？

CNNj PR(@jctv_pr)アカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで応募完了です。抽選で10名様にAmazonギフトカード3,000円分が当たります。

Q. 日本語字幕はありますか？

はい、今回の特別編成では日本語字幕付きで放送されます。

Q. 番組内容は変更されることがありますか？

放送時間、番組内容は緊急ニュースなどにより、予告なく変更になる場合があります。

