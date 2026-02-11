長野県安曇野市では10年前に埋められたタイムカプセルが掘り起こされ、11日、その中に入っていた手紙が披露されました。



「それでは開封してください」



タイムカプセルの中から姿を現したのは、10年前に当時10歳だった子供たち約100人が、「未来の自分」へ書いた手紙です。



参加者男性

「孫のやつ。ちょっと感動しちゃったね、まさかと思って」



タイムカプセルは、安曇野市の市政施行10周年の記念事業として市内にある光城山に埋められたものです。





当時の小学生 斎藤陽紀さん

「10年後の僕が全日本男子バレーに入っていたら、今から泣いてもいいです、って書いてあります。あははは」



未来の自分へ手紙を書いた1人、斎藤陽紀さん（20）。当時の児童を代表して開封に立ち合いました。



斎藤陽紀さん

「夢をすごい追いかけ続ける、真っすぐな子だったんだなって。代表にはさすがに入れなかったんですけど、今も楽しくバレーボールできるので、将来はバレーボールなど子供たちに教えられたら」



タイムカプセルに入れられた手紙は後日、書いた人たちに送られるということです。