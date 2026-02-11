選べる2大特典でボディライン管理をサポート！PLAN;S CLINIC「2月限定イベント」
ダイエット・ボディライン管理専門クリニック江南PLAN;S CLINICでは、2026年2月1日(日)〜2月28日(土)までの期間限定で江南店限定の特別イベントを実施します。
目的や予算に合わせて選べる2種類の期間限定特典を用意。
PLAN;S CLINIC「2月限定イベント」
開催期間：2026年2月1日(日)〜2月28日(土)
開催場所：江南 PLAN;S CLINIC(江南店限定)
韓国美容医療ならではの最新技術を導入し、一人ひとりの体型や希望に合わせた安心・安全を第一にしたカウンセリング、施術にアフターケアを提供するPLAN;S CLINIC。
今月だけの選べる2大特典で、新しいスタートに向けてボディライン管理をサポートします。
EVENT 1：Highペッ注射 3＋1 イベント
Highペッ注射を同一タイプ・同一部位で3部位以上施術される方を対象に、Highペッ注射1部位分を無料で提供。
適用条件：
Highペッ注射(MINI／MED／MAX)のうち、同一商品を3部位以上施術時に適用
単品の際のみ適用(パッケージ利用時対象外)
EVENT 2：ボディ完成パッケージ割引イベント
ボディ完成パッケージの「プレミアムコース以上」をご利用の方を対象に、さらにお得なプランを用意。
適用条件：
お一人様につき 1パッケージまで適用可能
ボディパッケージ対象（※フェイス施術は対象外）
ペッ注射について
脂肪溶解注射はダイエットしてもなかなか痩せない部位を集中的に管理できる注射施術。
PLAN;S CLINICのペッ注射は韓国国内の大学研究所との協業および動物実験をもとに脂肪細胞の大きさと個数が37％減少されたことを証明された韓国でのみ受けられる施術です。
料金
フェイスペッ注射：1部位 9万ウォン(税別)
ボディペッ注射：1部位12万ウォン(税別)
Highペッ注射(Mini)：1部位 16万8千ウォン(税別)
Highペッ注射(Med)：1部位 25万8千ウォン(税別)
Highペッ注射(Max)：1部位 29万8千ウォン(税別)
Highペッ注射(Special)：1部位 19万9千ウォン(税別)
治療回数
ペッ注射だけで痩せることを目的とする場合、1週間に1回・計3回以上の施術を推奨。
主な副作用
大きな副作用やダウンタイムはありませんが、まれに下記症状が出る可能性があります。
※個人により差があります
薬物注入によって施術当日に手の震え、吐き気、むかつき
※上記の症状はほとんどの場合、数時間以内になくなります
施術部位の腫れ
※1日ほどでなくなります
注射によるアザ
※Highペッ注射の場合まれに、シコリ、施術部位の痛みが生じますが、時間の経過とともに良くなります
店舗情報
クリニック名：江南 プランエスクリニック(PLAN;S CLINIC)
診療時間：月〜金曜日 AM 10:30 - PM 08:00
土曜日 AM 10:30 - PM 04:00
※韓国の祝日および日曜日は休診
アクセス：ソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター 2階
地下鉄2号線 江南駅11番出口出てすぐ
2月は新しいスタートに向けて、ご自身のペースでボディライン管理をご検討いただけるタイミング。
Highペッ注射3＋1イベントまたはボディ完成パッケージ割引から、好みの特典を選んで利用できます。
一人ひとりの体型や希望に合わせた丁寧なカウンセリングで、安心してボディライン管理に取り組めます☆
PLAN;S CLINIC「2月限定イベント」の紹介でした。
よくある質問
Q. イベント期間はいつまでですか？
2026年2月1日(日)〜2月28日(土)までの期間限定イベントです。江南店限定での実施となります。
Q. 2つのイベント特典は両方利用できますか？
いいえ、イベントはいずれか1つのみ選択可能となり、同時適用はできません。また、他イベント・クーポン・インフルエンサー特典との併用もいたしかねます。
Q. Highペッ注射の効果はどのくらいで実感できますか？
効果には個人差がありますが、1週間に1回・計3回以上の施術をお勧めしております。施術結果を保証するものではありません。
Q. 予約はどうすればいいですか？
ご予約・お問い合わせは江南店公式LINEまでお願いいたします。
Q. 男性も利用できますか？
はい、男性のお客様もご来院が増加しています。一人ひとりの希望に合わせたカウンセリングを行っております。
