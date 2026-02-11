株式会社J&J事業創造の「Bank of Craft」プロジェクトが、2026年2月17日(火)〜2月23日(月・祝)まで福岡県福岡市のONE FUKUOKA BLDG.で体験型展示会「CRAFT DESIGN MEETS KYUSHU-暮らしを彩る伝統工芸-」を開催します。

九州7県の伝統工芸事業者と若手クリエイターが協働し、伝統工芸を「現代の暮らしに寄り添う存在」へと再構築した作品を提案。

J&J事業創造「CRAFT DESIGN MEETS KYUSHU-暮らしを彩る伝統工芸-」

開催期間：2026年2月17日(火)〜2月23日(月・祝)

開催場所：ONE FUKUOKA BLDG.1F特設会場（福岡市中央区天神一丁目11番1号）

開催時間：11:00〜19:00

本展示会では、織物、陶磁器、竹工、灯りなど九州7県に根付く伝統工芸を手掛ける事業者と、デザイナー、アーティスト、イラストレーター、書家など現代の多様なクリエイターが協働。

伝統工芸の持つ高度な技や日本ならではの美意識は継承しつつ、「高価で特別な存在」から「現代の暮らしに寄り添う存在」へと再構築した作品を展示します。

制作にあたっては、クリエイターが伝統工芸事業者の工房を訪問するなどして対話を重ね、伝統工芸の技術だけでなく、その歴史や背景などを理解しながら行われました。

会場には日本有数の家具産地である福岡県大川市の大川家具を数多く配置し、リビングやダイニング、寝室、和室など実際の暮らしを想定した空間を再現。

来場者は生活シーンの中で作品を見ることで「自分の暮らしにどう取り入れられるか」を自然と思い描くことができます。

また、展示作品は日常使いしやすい価格帯で販売。

参加した伝統工芸事業者とクリエイター

九州7県から12の伝統工芸事業者（伝統工芸10品目）が参加。

そのうち9事業者が現在活躍している8人のクリエイターと協業し、約40点の作品を共創しました。

福岡県

博多織（鴛海織物工場）×浅香有里氏（ファッションデザイナー）

博多織（Fdot.）×Bank of Craft（主催者）

久留米絣（藍森山・森山絣工房）

久留米絣（坂田織物）

八女提灯（シラキ工芸）×Cigarette-burns氏（アーティスト）

大川組子（仁田原建具製作所）

佐賀県

鍋島緞通（織ものがたり）×Masahiko Kajima氏（デザイナー）

長崎県

波佐見焼（natural69）×銀ソーダ氏（アーティスト）

大分県

別府竹細工（竹工房オンセ）×イマムラ氏（イラストレーター）

熊本県

小代焼（小代焼ふもと窯）×WOK22（グラフィックアーティスト）

宮崎県

小松原焼（小松原焼窯）×Persicaria microcephala氏（アーティスト／藍森山・森山絣工房6代目）

鹿児島県

大島紬（大瀬商店）×小山翔風氏（書家・墨象作家）

共創作品

博多織×ファッションデザイナー

鴛海織物工場とファッションデザイナーの浅香有里氏が共創。

博多織の伝統模様はその連続するリズムに、ニットの編み目が連なる構造との親和性を感じます。

編むと織るという異なる技法がひとつになることで、大量生産では生まれない質感や存在感を実現。

特別な日のものという印象が強かった博多織をカジュアルなフォルムのバッグに落とし込み、日常のスタイルにも、着物にも自然と馴染むニットプロダクトに仕上げました。

鍋島緞通×デザイナー

織ものがたりとデザイナーのMasahiko Kajima氏が共創。

絨毯は小さい頃に触れた暖かさや、家のどこかにあった記憶など懐かしさを感じさせます。

今回「ねむる」というネームで、過去の優しい記憶に包まれながら眠りにつけるよう「テーブルに置ける小さな絨毯」として、鍋島緞通との新しい暮らし方を提案。

デザインは鍋島緞通の地域性を考え、佐賀県の浜野浦の夕方と夜の景色をモチーフとしています。

その他の共創作品は公式ウェブサイトおよびInstagramで順次公開されます。

共創デザインをラベルにしたお酒ボトルを販売

九州6県の酒蔵の協力の下、伝統工芸とクリエイターの共創デザインをラベルにした7種類のオリジナルお酒ボトルを販売（各種約30本限定）。

会場では試飲もできます。

また、西日本新聞社が170年の歴史を持つ久留米絣の工房である藍森山・森山絣工房（ラベルデザインと藍染めの木箱を制作）、140年の歴史を持つゑびす酒造と共に制作したオリジナルボトル焼酎「藍・蘭引」も販売。

伝統工芸を体験できるワークショップ

国指定の伝統的工芸品である博多人形、博多織、久留米絣に触れることができるワークショップを開催。

伝統工芸事業者みずからが丁寧に教えます。

博多人形の絵付け体験

日程：2月21日(土)、22日(日)15:30〜17:30

体験料：3,300円（税込）

所要時間：1時間

受付人数：各12人

申込み：特設会場レジにて

博多織を使った印鑑ケースづくり／万華鏡づくり

日程：2月21日(土)13:00〜14:00（印鑑ケース）／2月22日(日)13:00〜14:00（万華鏡）

体験料：各2,200円（税込）

所要時間：30分（印鑑ケース）／1時間（万華鏡）

受付人数：各10人

申込み：特設会場レジにて

久留米絣×本革のコースターづくり

日程：2月17日(火)、19日(木)11:30〜／13:00〜／15:00〜

体験料：1,430円（税込）

所要時間：1時間

受付人数：各4人

申込み：InstagramからDM送付

久留米絣×八女すだれのカトラリーケースづくり

日程：2月17日(火)11:30〜／13:00〜／15:00〜

体験料：3,300円（税込）

所要時間：1時間

受付人数：各4人

申込み：InstagramからDM送付

久留米絣の鍋敷きづくり

日程：2月18日(水)、20日(金)11:30〜／15:00〜

体験料：4,180円（税込）

所要時間：1時間30分

受付人数：各4人

申込み：InstagramからDM送付

久留米絣のお結びバッグづくり

日程：2月18日(水)、19日(木)11:30〜／15:00〜

体験料：5,500円（税込）

所要時間：1時間30分

受付人数：各4人

申込み：InstagramからDM送付

久留米絣のスツールづくり

日程：2月21日(土)、22日(日)、23日(月・祝)11:30〜／13:00〜／15:00〜／17:00〜

体験料：11,000円（税込）

所要時間：1時間

受付人数：各2人（23日のみ4人）

申込み：InstagramからDM送付

久留米絣のヘアバンドづくり

日程：2月20日(金)11:30〜、23日(月・祝)11:30〜／15:00〜

体験料：4,950円（税込）

所要時間：2時間

受付人数：各4人

申込み：InstagramからDM送付

だるまの草木染め

日程：2月23日(月・祝)13:00〜／15:00〜

体験料：4,400円（税込）

所要時間：1時間

受付人数：各6人

申込み：InstagramからDM送付

伝統工芸事業者のオリジナル作品も多数展示

博多織、久留米絣、八女提灯、大川組子、鍋島緞通、波佐見焼、別府竹細工、小松原焼、大島紬など参加した伝統工芸事業者のオリジナル作品も多数展示・販売されます。

対話型AI案内係が登場

デジタルサイネージに映し出された対話型のAIキャラクターが本展示会の展示作品や九州の伝統工芸などについて来場者の質問に答えます（migak LLC開発、ウィズコミュニケーションズ提供）。

伝統工芸の技術と現代のクリエイティブが融合した作品を、実際の暮らしの空間で体感できる展示会。

日常使いしやすい価格帯で販売される作品は、伝統工芸をより身近に感じられる機会となります。

ワークショップやお酒の試飲など、見るだけでなく体験できるコンテンツも充実☆

J&J事業創造「CRAFT DESIGN MEETS KYUSHU-暮らしを彩る伝統工芸-」の紹介でした。

FAQ

「CRAFT DESIGN MEETS KYUSHU」の開催期間はいつですか？

2026年2月17日(火)〜2月23日(月・祝)まで開催されます。

開催場所はどこですか？

福岡県福岡市中央区天神一丁目11番1号のONE FUKUOKA BLDG.1F特設会場で開催されます。

入場料はかかりますか？

入場無料です。展示作品は購入可能で、日常使いしやすい価格帯で販売されています。

ワークショップの予約は必要ですか？

博多人形の絵付け体験や博多織を使った印鑑ケースづくりなどのワークショップは、特設会場レジまたはInstagramからのDM送付で申し込みが必要です。

どんな作品が展示されていますか？

博多織、久留米絣、八女提灯、大川組子、鍋島緞通、波佐見焼、別府竹細工、小代焼、大島紬など、九州7県の伝統工芸と現代クリエイターが協働した作品が展示されています。

