俳優の神尾楓珠（27）と元欅坂46の平手友梨奈（24）が11日、結婚を発表。ネット上で様々な声があがっています。

【映像】平手友梨奈＆神尾楓珠の密着ショット（直筆サインも）

2人はこの日、それぞれInstagramを更新し、同じ文書を投稿。

「皆様へいつも温かいご支援を賜り、本当にありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。2026年2月11日 神尾楓珠 平手友梨奈」と、最後に直筆のサインを添えて結婚を報告しました。

2人の結婚発表にネット上では、「真夜中に入ってきたニュースにしばらくは信じられなかった」「映画か舞台の宣材写真かと思いましたが、本当に結婚したんだ！」「お顔や雰囲気が似ているお二人」など、驚きや祝福の声が数多くあがっています。（『ABEMA NEWS』より）