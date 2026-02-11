高体連、強し！ 宮本周征のPK、臼井蒼悟の巧みなボレー。『NEXT GENERATION MATCH 2026』で高校選抜がU-18J選抜に２−０勝利
２月11日にニッパツ三ッ沢球技場で『NEXT GENERATION MATCH 2026』が開催。U-18Jリーグ選抜と日本高校サッカー選抜が対戦した。
開始３分にU-18J選抜の鈴木颯真（鳥栖U-18）が、右サイドからのクロスをボレーで狙えば、その直後には高校選抜の宮本周征（帝京高）が振り向きざまに際どいシュートを放つ。
立ち上がりから両チームとも見せ場を作るなか、先制に成功したのは高校選抜。15分にCKの流れで宮本がボックス内で倒されてPKを獲得。宮本自らがキッカーを務め、ゴール左下に流し込んだ。
これで勢いづいた高校選抜が攻勢をかける。19分には臼井蒼悟（尚志高）が果敢に持ち込んで好機を演出。その臼井が27分に追加点を奪う。宮本のシュートのこぼれ球に反応。ふわりと浮いたボールをダイレクトで叩き、ファーサイドのネットを揺らした。
一方のU-18J選抜は、マイボールにすればテンポの良いパスワークで局面を前に動かし、シンプルにスペースを狙う攻撃を繰り出す。だが、相手の組織的な守備網をなかなか崩せない。試合は高校選抜の２点リードで折り返す。
迎えた後半、依然として高校選抜がペースを握る。ピッチを広く使い、分厚い攻撃で押し込み、何度も相手ゴールに迫る。
U-18J選抜もアグレッシブな仕掛けで、敵陣ボックス内にボールを運ぶシーンは作れている。だが、思うようにフィニッシュに持ち込めない。決定機もGK岩瀬颯の好守に阻まれる。
結局、後半はスコアボードが動かず。高校選抜が２−０で勝利を収めた。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェスト写真部）
