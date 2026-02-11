「日本は恐ろしい」「レベルが違う」FCソウルが神戸に“完敗”で韓国絶望「絶対に追いつけない」「もう終わりだ」
２月10日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第７節で、韓国のFCソウルはヴィッセル神戸とアウェーで対戦。０−２で完敗を喫した。
前半はスコアレスで終えたものの、69分に武藤嘉紀、その４分後には酒井高徳のシュートで被弾。攻撃陣も相手の守備を崩せなかった。
首位を走るチームに地力の差を見せつけられる結果となり、韓国のファンは悲嘆している。試合を速報した同国のサイト『naver』のコメント欄には次のような声が寄せられた。
「恥ずかしい」
「日本はもうレベルが違う。韓国はどん底なのに、日本はもう世界でも認められているレベルだ」
「外国人監督を迎えろ。ソウルは優勝したくないのか？」
「差が大きすぎる」
「惨敗だ」
「日本の指導者を迎えてくれ」
「戦術はまったくない」
「日本サッカーは恐ろしい」
「Jリーグはヨーロッパの10大リーグの中に入ってもおかしくない」
「Jリーグには絶対に追いつけない」
「韓国サッカーはもう終わりだ」
「KリーグのレベルはJリーグとの格差があまりにも大きくなっている。比較するのも難しい」
スコア以上の差を痛感したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
