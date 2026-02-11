どうなる侍ジャパン？西武・平良海馬がWBC辞退、楽天・藤平尚真を緊急招集も石井大智が黄信号か…14日から合宿スタート

最速160キロ右腕の平良の辞退が発表となった（C）産経新聞社

3月に行われるWBCの侍ジャパンに選出されていた平良海馬（西武）の日本代表辞退が2月11日、日本野球機構（NPB）から発表された。代わって藤平尚真（楽天）の追加招集が決まった。

大会連覇を狙う侍ジャパンがあわただしくなってきた。

平良は2月5日の練習で左ふくらはぎに違和感を覚え、別メニュー調整となっていた。7日に球団が「左ふくらはぎの軽い肉離れ」で全治2〜3週間と発表されていた。

14日から侍ジャパンの事前合宿が行われる中、平良にとっては苦渋の決断となった。一方、緊急招集された藤平は24年の救援転向後に存在感を示している。



昨季はキャリアハイの62試合に登板、2勝2敗12セーブ、防御率は2.11をマークしている。