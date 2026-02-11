グループ初のベストアルバム『Welcome to Sunshine』を2月12日にリリースするFANTASTICS。メンバーセレクト楽曲を集めた『FANTASTICS盤』とファン投票で選ばれた楽曲を収録した『FANTARO盤』の豪華2枚組だ。

【写真】FANTASTICS勢揃い！オーラダダ漏れの貴重ショット

そんなベストアルバム発売を記念して、メンバー全員にインタビューを敢行!

─ファン投票によって決定された『FANTARO盤』ですが、選曲を見た感想を教えてください。

堀 カップリング曲が多かったですね。

中島 ライブのセットリストでも、カップリング曲は人気があるという話をメンバー同士でも話していました。例えば、『Overflow』は“好きなことを好きといえる”という歌詞が響いたという選曲理由を書いている方も多くて、『FANTARO盤』を出した意味があるなと思いました。

木村 『PANORAMA JET』も入ると思っていました。爽やかで僕たちらしい曲だし、MVもLAで撮って壮大な楽曲なので、選んでくれたことをうれしく思いました。

今やサンシャイン？時を重ねて輝き増す8人

─では、アルバムタイトルにちなんで、この7年で輝きが増したと思うメンバーは？

木村 世界さんのダンスは本当にカッコいいです。パフォーマンスの見せ場でめちゃくちゃ輝いています。

澤本 大樹くんも、うぱごろう（佐藤プロデュースのキャラクター）のことを考えているときは本当に輝いています。

瀬口 勇征は輝いているキャラになったと思います。

八木 そのとおりです（笑）。

瀬口 おイモさんだったのが研ぎ澄まされて、学校に一人はいる“輝いているヤツ”って感じになりました。

八木 僕は颯太。ポジティブな颯太のおかげで、ネガティブ思考じゃなくなって、人生が楽しくなりました。

堀 それは自分が輝いた話だ。

世界 颯太がいなかったら変われなかったって話だね。僕は堀夏。今はファンタのアパレルディレクターを澤夏と一緒にやってくれていて。立場が人を変えると言うけど、本当にそのとおり。周りもよく見てくれていて助かっています。

堀 僕も颯太。昔はただよくしゃべる子だったのですが、今はバラエティーでもトークを回してくれます。スキルを身につけてすごいなと思います。僕個人の番組でも“ぬるいことやってますね”って言われて（笑）。

世界 おお、厳しいな!

中島 ゼロボケだったからツッコミしないとと思ったの! 慧人はデビュー当初、あまりイケてなかったけど、今はキラキラ輝きがすごいです。サンシャインみたい!

佐藤 慧人は最近、街でも気づかれるようになって。2人でカフェに並んでいたら、後ろにいた方が慧人に話しかけてくれたんです。“すみません。草なぎ剛さんですよね”って。

全員 わはははははは（爆笑）。

木村 これ、1ミリも盛ってない、本当の話なんです（笑）。

佐藤 おこがましいけど、そんな大スターに間違われるようなオーラを放つようになったのがすごい。当の本人は“草なぎさんじゃなくて、木村です”と、よくわからない返しをしていました（笑）。

メンバー同士であげるベスト賞はバラエティー豊か

─隣のメンバーにベスト◯◯賞をあげてください。

世界 堀夏は、自他ともに認めるベスト熱しやすくて冷めやすいで賞。

堀 唯一続いているのが今の仕事です。コロナ禍に始めた楽器は、コロナ禍が終わるころには冷めていました。勇征はベスト食いしん坊賞。

八木 食べることは大好きですね。大樹くんには、ベスト地図読めないで賞をあげます。一緒に旅行に行くときは僕が案内しています。

瀬口 えっ、勇征が!?

佐藤 頼りにしています（笑）。澤夏は、ベストセクシー賞。

堀 ひねりゼロ!

佐藤 年を重ねるごとにあふれ出す色気があって、ファンの方もそれが好き。特に『BABY ROSE』という楽曲での魅せ方がすごいです。それと、顔が年々小さくなっているで賞もあげたいです。

澤本 慧人はベストモブで賞。

全員 ええ〜!?

澤本 大樹くんの弟子感がより強くなってきたなと思います。

木村 確かに師弟感はあるかもしれません（笑）。僕から黎弥くんには夏が似合うで賞。最近髪も長くてワイルドだし、海が似合うなと思います。

瀬口 颯太はベスト探究心賞。サッカーやお笑い、音楽まで全部知っています。ちゃんと寝てるか心配になるくらいです。

中島 ちゃんと寝てるよ! 世界さんはベストロングタイムイヤホン賞。移動のときはもちろん、ライブ直前までイヤホンをしている印象があります。

世界 怪談や落語とか、人の話を聴くと集中できるんです。

中島 それでいて、外の音もちゃんと聞いていて、挨拶を忘れているメンバーに注意しているときもあります（笑）。

瀬口 厳しい〜（笑）。

─最後に、今までの活動におけるベストターニングポイントを教えてください。

佐藤 『FANTASTIC 9』をリリースしたときですね。僕らがずっと掲げてきた、そして今後も掲げ続ける曲をタイトルとして制作できたことが大きいです。

世界 最初のホールツアーもターニングポイントです。芝居半分ライブ半分の構成で、それぞれメンバーの良い意味でふざけている部分と、カッコいい部分を全部出しました。それが、今につながっている気がします。当時、大樹以外は芝居の経験がなかったのに、最初のツアーで芝居をした挑戦的な部分も含めて、今のファンタのスタンスをつくってくれたと思います。

FANTASTICSメンバーに一問一答！

Q1. 個人的にFANTAROに聞いてみたいことは？

Q2. バレンタインのチョコレートをあげたいメンバーは？

世界（34）

A1：今回の『FANTARO盤』について、どうしてその楽曲を選んだのか理由を深く聞いてみたいですね。

A2：毎年、堀夏のお母さんがチョコレートをくれるから、堀夏。というより堀家に（笑）。堀家のセレクトはおいしいし、オシャレ。いつも聞いたことないお菓子をくれます。名古屋だからひつまぶしチョコとかあげようかな。

佐藤大樹（31）

A1：僕へのダメ出しをしてほしいです! ソロラジオでもリスナーのみなさんに“あえてクレームをください”とリクエストしています。褒めてくださるのもありがたいけど、ダメ出しされるのが好き。ドMかも（笑）。

A2：勇征。え、なんでかって？ 勇征が大好きだからです。みんなも知っています。“これからも僕の隣にいてください”というメッセージを添えてチョコレートをあげます。

八木勇征（28）

A1：好きな食べ物は何ですか？（笑）。僕自身、食べることが好きだし、人の好きな食べ物を知るのも好きなんです。それで、一緒に食べに行けたらいいですよね。いつかFANTAROのみんなとBBQをしたいです。

A2：夏輝くん。僕がチョコレートをあげたらおいしい料理で返してくれそうだから。完全にホワイトデーのお礼狙いですね（笑）。おいしい手料理、待ってます。

瀬口黎弥（29）

A1：“僕の好きなところはどこですか？”かな。みなさん、いつも思いを伝えてくださってありがたいのですが、もっと聞いてみたいです。なるべくリクエストに応えられたらいいなと思います。

A2：颯太にサプライズ系とか面白い系のチョコレートをあげて、それに対するツッコミで笑いたいです。彼は関西人だからきっと面白くしてくれるでしょう! ちゃんとツッコんでね。

堀夏喜（28）

A1：どんなお仕事をされているのか聞いてみたいです。どんな方たちが応援して、ライブに足を運んでくださっているのか気になります。

A2：世界さん。意外と喜んでくれそうです。“意外だ”と言いながらもちゃんと受け取って、食べてくれそう（笑）。

澤本夏輝（32）

A1：やっぱりシンプルにどんなファンタを見たいかを聞きたいです。いろいろな魅せ方をしているつもりだけど、FANTAROの理想や希望はもっとあると思います。演出とか楽曲とか、できることがあったら全部応えたいです。

A2：世界さんは、甘いものが好きで、お祝いのケーキもいつも率先して食べています（笑）。なので、あげたら喜んでもらえそう。僕自身、その人が好きなものをあげたいなと思うタイプです。

中島颯太（26）

A1：どんなジャンル、どんなテーマの楽曲を聴きたいか、ライブでどんな演出が見たいかを聞いてみたいです。そのリクエストに応じた挑戦をして、みなさんにお見せしたいです。

A2：勇征くん。とにかく喜んでいっぱい食べてくれそうだから。その姿を見たら僕自身もうれしい気持ちになれそうだし、好きなものを共有したいタイプなので、僕が好きな生チョコをあげたいです。

木村慧人（26）

A1：今回、『FANTARO盤』への投票で人気曲がわかったけど、他にもFANTASTICSにやってほしい曲を聞いて、今後の参考にしたいです。個人的にはバラード曲をやりたいけど、みんなは見たいかな？

A2：世界さん。いつも構成やコレオを頑張ってくれているから、糖分補給のためにあげたいです。世界さん自身、甘いものが好きなんですよね。丸いし食べやすいからトリュフチョコがいいかなと思います。

取材・文／熊谷真由子 撮影／廣瀬靖士 ヘアメイク／福田翠、加藤恭子、パク・ヨンソン、島田聖香（Luana）