お笑い芸人・つぶやきシロー（54）が10日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演。約10年間ナレーションを務める番組で初めてロケに参加した際に、スタッフから用意されたものを激白した。

火曜ナレーションを務める同局の人気番組「昼めし旅〜あなたのご飯見せてください〜」について切り出し、「10年くらいやってるけど“ロケに出たことない”って言ってたら、なぜか出してくれまして」と初めてロケに出たことを明かした。

「ディレクターとの打ち合わせで“つぶやきさんはロケって自信ありますか?”って変な質問されて」と告白。「やれると思いますって。でもあれってガチなんで、有名人じゃないと不安だったんでしょうね、スタッフも」と続け、結果として「後ろに『昼めし旅』ってロゴ（がある）スタッフジャンパーを着させられてロケやりました」と明かすと、スタジオは笑いに包まれた。

「スタッフと同じ感じで…スタッフとしてロケやりましたよ」とつぶやきは説明。佐久間宣行氏は「タレントは着ないものを着て」と補足しつつ大笑い。伊集院光から「タレントとして何かが足りてないというスタッフの判断で」とイジられると、「不安だったんでしょうね。何も言わず“はい”って着てやりました」と明かした。