¡¡ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Î»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ÊDH¡ËÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Î¨¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Ê¤¤¤È¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¡¢Ì¾¸Å²°Âç¤ÎÎëÌÚÂÙÇî½Ú¶µ¼ø¡Ê¾ðÊó³Ø¡Ë¤é¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë²Ê³Ø»ï¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¾¡Íø¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡ÖWAR¡×¤òÍÑ¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÈÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤É¤ì¤À¤±WAR¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎÊý¤¬¡¢¾¡Î¨¤È¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡DHÀ©¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¾¡¤ÁÊý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¯ÂÇ¼Ô¤òDH¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¾¡Î¨¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡DHÀ©¤ÏÅê¼ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂÇ·âÀìÌç¤ÎÁª¼ê¤ò»È¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢¹â¹»Ìîµå¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ïº£Ç¯3·î³«Ëë¤ÎÂè98²óÁªÈ´Âç²ñ¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï¡¢DHÀ©¤Ê¤·¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Á±Û¤»¤º¡¢¤½¤ÎÍÌµ¤ò¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤é¤Ï¡¢DHÀ©¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î14¡Á23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¡£